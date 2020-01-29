Известный КВНщик впал в кому

В обращении, подписанном Гагиком Г. – братом Овика Григоряна, сообщается, что юморист 8 января перенес инсульт, однако восстановился и был выписан из больницы. «23 января Овик потерял сознание и его забрали в реанимацию с диагнозом аневризма. Сейчас Овик в глубокой коме. Он дышит сам, но из-за большой гематомы в мозгу оперировать пока нельзя», - говорится в сообщении.