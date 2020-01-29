Известный КВНщик впал в кому

Звезда «Клуба веселых и находчивых» Овик Григорян находится в тяжелом состоянии после инсульта, ему требуется операция, которую врачи пока не могут провести. Об этом говорится в обращении, размещенном на странице команды КВН «Армянская сборная» в соцсетях.
В обращении, подписанном Гагиком Г. – братом Овика Григоряна, сообщается, что юморист 8 января перенес инсульт, однако восстановился и был выписан из больницы. «23 января Овик потерял сознание и его забрали в реанимацию с диагнозом аневризма. Сейчас Овик в глубокой коме. Он дышит сам, но из-за большой гематомы в мозгу оперировать пока нельзя», - говорится в сообщении.
Родственники и друзья Овика Григоряна призвали поклонников комика помочь со сбором денег на операцию, которую ему необходимо повести, пишет «Рамблер».