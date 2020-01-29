Появилось первое фото беременной Анны Курниковой

Несколько дней назад испанский телеканал Telemundo Entretenimiento со ссылкой на инсайдеров подтвердил слухи о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь станут родителями. Журналисты даже назвали примерную дату родов — март 2020 года. Однако звездная пара пока не комментирует эти сообщения.

Недавно в сети появились доказательства того, что 38-летняя теннисистка действительно находится на последних месяцах беременности. Испанский журнал HOLA! поместил на обложку своего нового номера эксклюзивный кадр, сделанный во время морской прогулки пары в Майами. Округлившийся живот Анны виден под объемной синей курткой.