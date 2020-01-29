«Пошел он на...»: Боярский раскритиковал позднородящих. Кудрявцева не стала молчать

Михаил Боярский в программе «Ты не поверишь!» уверенно заявил, что рожать в старости – это не мечта, а придурь. Лера Кудрявцева довольно резко отреагировала на высказывание артиста, сообщает Starhit.
Звезда, которая стала мамой во второй раз в 47 лет, не выбирала высказываний.
«Пошел Михаил Боярский на... со своими высказываниями», – гневно высказалась телеведущая.
В свою очередь отреагировала на высказывание артиста и Эвелина Бледанс (она родила в 40 лет). Ее реакция была спокойнее.
«Пусть говорит, что хочет. Не буду спорить с Боярским», – высказалась актриса.
Издание отмечает, что было бы интересно узнать, что о высказывании Михаила Сергеевича думают великовозрастные папы российского шоу-бизнеса.
Например, тот же Эммануил Виторган (80 лет) недавно стал отцом в четвертый раз. С супругой Ириной Млодик он воспитывает двух дочерей – двухлетнюю Этель и пятимесячную Клару.
«Мои дети — уникальные, — делился артист сокровенным. — Ору и кричу от счастья, когда нахожусь вместе с ними. Единственное, с памперсами мне сложно. Я очень боюсь, не дай Бог причинить малышкам вред. Они же такие маленькие! Но зато какое наслаждение держать их на руках! Я всех призываю: рожайте как можно больше!»