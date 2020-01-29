«Пошел он на...»: Боярский раскритиковал позднородящих. Кудрявцева не стала молчать

Звезда, которая стала мамой во второй раз в 47 лет, не выбирала высказываний.

«Пошел Михаил Боярский на... со своими высказываниями», – гневно высказалась телеведущая.

В свою очередь отреагировала на высказывание артиста и Эвелина Бледанс (она родила в 40 лет). Ее реакция была спокойнее.

«Пусть говорит, что хочет. Не буду спорить с Боярским», – высказалась актриса.

Издание отмечает, что было бы интересно узнать, что о высказывании Михаила Сергеевича думают великовозрастные папы российского шоу-бизнеса.

Например, тот же Эммануил Виторган (80 лет) недавно стал отцом в четвертый раз. С супругой Ириной Млодик он воспитывает двух дочерей – двухлетнюю Этель и пятимесячную Клару.