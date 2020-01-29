Джастин Бибер после пятилетнего перерыва в карьере сообщил о релизе нового альбома

Такую длительную паузу музыкант объяснил желанием восстановить психическое здоровье, подорванное постоянными выступлениями в течение подросткового возраста, пишет Life.ru.
Пятый студийный альбом канадского певца Джастина Бибера под названием Changes выйдет в свет в феврале. Первый трек Get me, записанный вместе с певицей Kehlani, уже опубликован на YouTube.
В своем Instagram певец написал, что дата релиза пластинки запланирована на День всех влюблённых — 14 февраля. Список вошедших в альбом композиций пока что держится в секрете.
В следующем году Бибер устроит большой тур по США. Первой точкой станет Сиэтл, а завершится турне в конце сентября в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).
Как сообщается, Джастин Бибер возобновил музыкальную карьеру после пятилетнего перерыва. Недавно он записал и выложил на YouTube документальный сериал о себе, который назвал Seasons. На данный момент в Сети опубликовано четыре серии, всего в проект входит десять эпизодов.