Джастин Бибер после пятилетнего перерыва в карьере сообщил о релизе нового альбома

Пятый студийный альбом канадского певца Джастина Бибера под названием Changes выйдет в свет в феврале. Первый трек Get me, записанный вместе с певицей Kehlani, уже опубликован на YouTube.

В своем Instagram певец написал, что дата релиза пластинки запланирована на День всех влюблённых — 14 февраля. Список вошедших в альбом композиций пока что держится в секрете.

В следующем году Бибер устроит большой тур по США. Первой точкой станет Сиэтл, а завершится турне в конце сентября в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).