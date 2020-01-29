«Я летала на том же вертолете»: Кайли Дженнер о трагической смерти Коби Брайанта

«Я до сих пор не могу в это поверить. Это был вертолет, на котором я время от времени летала с тем самым пилотом Арой. Он был таким хорошим человеком», – написала звезда.

Ара Зобаян был профессиональным пилотом. Он был высоко квалифицированным инструктором с 2007 года.

ФОТО: instagram.com/kyliejenner

«Ара был крутым пилотом, пилотом-инструктором, чартерным пилотом и по-настоящему великим человеком… Ара был тем, кто всегда был сдержанным, спокойным и собранным. Если спросить его близких, то они скажут, что Ара был профессионалом в своей области и добрым человеком. А еще он классно шутил», – приводит слова его близкого друга Джареда Йоахима Peopletalk.

26 января стало известно, что вертолёт с 41-летним Брайантом на борту, разбился в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе со спортсменом погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек, включая пилота вертолёта. По предварительной версии, трагедия произошла из-за тумана.