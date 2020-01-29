Ольгу Бузову подозревают в беременности

В минувшие выходные звезда отметила 34-летие в компании подруг. Наблюдая в Сети за именинницей в облегающем платье, фанаты разглядели слегка округлившийся живот. Многие тут же связали этот факт с недавним обсуждением увеличившейся груди Бузовой — такое часто случается с беременными девушками. Другие фанаты звезды отметили, что на празднике в Москве она почти не пила, а ранее в Таиланде тщательно следила за своим рационом.

В окружении певицы прояснили ситуацию. «Оля не беременна, они с Давой так далеко пока не заглядывают», — рассказали «СтарХиту» в близком окружении ведущей «ДОМа-2».

Ну и главная причина слухов о пополнении — это то, что Ольга наконец-то счастлива в отношениях. Вот уже не первый месяц звезда встречается с блогером Давидом Манукяном. Пара вместе провела отпуск в Таиланде. Именно Дава одним из первых поздравил ведущую реалити-шоу с 34-летием, преподнеся букет цветов и устроив музыкальный сюрприз.

По мнению поклонников пары, свадьба не за горами. Правда, об официальном предложении ни Ольга, ни Давид не рассказывали. Певица носит кольцо на безымянном пальце, которое, вероятно, ей подарил бойфренд в честь помолвки.

Поговаривают, что Ольга уже познакомила Давида с родителями. О молодом человеке известно не очень много: он родился в Новосибирске, там же организовал свой первый бизнес. Правда, работа с недвижимостью принесла Манукяну одни лишь долги. Когда он их погасил, то смог без проблем поехать с Ольгой и в Куршевель, и в Таиланд. Парень утверждает, что вовсе не возлюбленная спонсирует их путешествия. «За всю свою жизнь я не взял ни у одной девушки ни копейки. Всегда сам за себя плачу. Не верьте тому, что пишет желтая пресса», — говорил Давид.