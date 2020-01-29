«Мы ничего не делим!» Пелагея и Телегин впервые прокомментировали развод на дне рождения дочери

Ради девочки в заведении были заказаны аниматоры в костюмах из «Щенячьего патруля», а столы ломились от лучших блюд морской кухни как для взрослых, так и для детей, приглашенных на вечеринку. Все расходы на праздник взяла на себя сама певица.

Появился в ресторане и отец именинницы — хоккеист Иван Телегин. Спортсмен вошел, заметно озираясь по сторонам и упорно избегая камер, проследовал с цветами и подарками к жене и ребенку. Многие заметили его руку в гипсе — оказалось, на днях Телегин получил травму, из-за которой практически год не сможет выходить на лед. Весь вечер Пелагея и Иван общались по-семейному, как будто не было скандального развода, сообщений о любовнице хоккеиста и сводок в СМИ о громком разделе имущества. Родители Таисии даже танцевали вместе, явно чтобы порадовать дочь и не омрачать ей праздник. А после о чем-то долго беседовали за столом.

Super удалось пообщаться с парой, впервые прокомментировавшей шумиху вокруг их громкого развода. Правда, говорила в основном Пелагея, а Телегин лишь кивал, опуская голову вниз.

— Это правда, что сейчас вы делите дом?

— Нет, мы ничего не делим. Да, Вань? — говорила певица, обращаясь к своему пока еще супругу, — У Ивана — его дом, его машина и его доходы. У меня — моя квартира, концерты, дочь. Все!

— А откуда появилась информация о дележке и ваших ссорах?

Ее кто-то распространяет. Видимо кому-то это выгодно. Если настанет момент, когда это будет нужно — я назову «пароли-явки» этих людей!

— сообщила Пелагея.