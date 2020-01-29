Сестра-фигуристка рэпера Nublu хочет выступать на льду под его песни

17-летняя восходящая звезда фигурного катания Ева-Лотта сегодня побывала в эфире программы Terevisioon, где рассказала, что знает наизусть все песни брата и они ей очень нравятся.

Ева-Лотта также рассказала, что задумывалась над тем, чтобы использовать песни брата для своих выступлений, но пришла к выводу, что они не подходят для этого вида спорта.

В таком виде они все-таки не очень подходят, песни должны быть более мелодичными,

- сказала Ева-Лотта.

Кийбус начала заниматься фигурным катанием, когда ей было всего 4 года. Шесть раз в неделю она тренируется у Анны Леванди.