Ср, 29.01.2020
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MARUV показала жаркий поцелуй с мужем на Бали: фото

Maruv

ФОТО: EN/PER/Capital Pictures

Украинская исполнительница MARUV отправилась отдыхать вместе со своим супругом Александром Корсуном в теплые края – на Бали. Отметим, что Александр работает директором певицы, пишет Сегодня.

Эпатажная знаменитость редко публикует совместные фото с супругом, но на этот раз MARUV порадовала поклонников красочными совместными кадрами со своей второй половиной. Так, на ее странице в Instagram появились снимки из бассейна, на которых счастливые супруги сначала просто позируют на камеру, а потом целуются.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отметим, что Александр сменил имидж, перекрасив волосы в светлый оттенок. Да и сама звезда также позировала перед камерой с зелеными волосами. Многие подписчики отметили, что Анна и ее муж внешне очень похожи и напоминают брата с сестрой.

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