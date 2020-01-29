MARUV показала жаркий поцелуй с мужем на Бали: фото

Украинская исполнительница MARUV отправилась отдыхать вместе со своим супругом Александром Корсуном в теплые края – на Бали. Отметим, что Александр работает директором певицы, пишет Сегодня.
Эпатажная знаменитость редко публикует совместные фото с супругом, но на этот раз MARUV порадовала поклонников красочными совместными кадрами со своей второй половиной. Так, на ее странице в Instagram появились снимки из бассейна, на которых счастливые супруги сначала просто позируют на камеру, а потом целуются.
Отметим, что Александр сменил имидж, перекрасив волосы в светлый оттенок. Да и сама звезда также позировала перед камерой с зелеными волосами. Многие подписчики отметили, что Анна и ее муж внешне очень похожи и напоминают брата с сестрой.