MARUV показала жаркий поцелуй с мужем на Бали: фото

Эпатажная знаменитость редко публикует совместные фото с супругом, но на этот раз MARUV порадовала поклонников красочными совместными кадрами со своей второй половиной. Так, на ее странице в Instagram появились снимки из бассейна, на которых счастливые супруги сначала просто позируют на камеру, а потом целуются.