40-летняя звезда сериала «Кухня» показала длинные ноги

40-летняя звезда сериалов "Кухня" и "ИП "Пирогова" Елена Подкаминская всегда потрясающе выглядит. Точеной фигуре артистки можно только позавидовать, пишут Дни.ру.
Елена не раз признавалась, что не любит изнурять тело тяжелыми тренировками в спортивном зале. Подкаминская предпочитает йогу.
Думаю, что дело в моей природной телесной конституции и нервной системе, которая сжигает не только ненужные жиры, но и те, которые бы мне не помешали,
– раскрыла секрет стройности звезда сериала "Кухня".
Достоинства фигуры артистка с удовольствием демонстрирует в Instagram. Например, свежее фото знаменитости вызвало бурю эмоций у поклонников.
В кадре звезда сериала "Кухня" позирует в черном коротком платье, обнажающем плечи. Подкаминская удобно расположилась в кресле и демонстрирует длинные ноги.
Не только волка кормят ноги, меня мои тоже пока не подводили. Но если контракт не подписан – у них отпуск. В общем, посижу сегодня просто красиво в Instagram,
– написала Елена.
Смотри фото ЗДЕСЬ!
Изящная, эффектная, необыкновенно красивая, позитивная! Глаз невозможно оторвать! Обожаю! Спасибо за Ваше творчество – когда у меня что-то не так с настроением, включаю фильмы с Вашим участием! Спасибо!
– похвалил звезду поклонник.
Добавим, что у Елены Подкаминской есть две очаровательные дочери. Старшей наследнице артистки Полине десять лет, а Еве два с половиной года. Девочки у звезды сериала "Кухня" появились в разных браках.