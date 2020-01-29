Эти три знака Зодиака должны быть предельно осторожны сегодня

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые могут сегодня столкнуться с опасностями.

Тельцы

Сегодня вы будете слишком медлительными и мечтательными, что может привести к срывам сделок и рабочих процессов. Кроме того, это опасно еще и во время управления автомобилем. Постарайтесь быть сегодня более собранными и сосредоточенными.

Рак

Немедленно займитесь своим здоровьем, пока оно не напомнило о себе болезнями. Перейдите на здоровое питание, гуляйте больше на свежем воздухе, пейте много воды. Если почувствуете сегодня недомогание – сразу обращайтесь к врачу, чтобы не запустить процесс.

Козерог