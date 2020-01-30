Гороскоп Василисы Володиной на февраль 2020 года

Дева

Девы в начале февраля могут столкнуться с неожиданными и не очень желанными переменами, а события и люди будут часто напоминать о том, что они кому-то что-то должны. Придется выполнять обязательства, которые уже давно не имеют к ним никакого отношения. Но не стоит расстраиваться: успех ближе, чем кажется. После 13 февраля в сфере карьеры и денег ожидается стремительный прорыв. Те Девы, которые преодолеют временные трудности, получат возможность увеличь доходы, успешно завершить самое трудное дело и выйти на новый карьерный уровень.

Весы

Февраль станет для Весов месяцем впечатляющих успехов и в работе, и в частной жизни. Звезды указывают на позитивные перемены в первой половине февраля: появятся новые цели, полезные связи, получится грамотно расставить приоритеты и изменить свое отношение к жизни. А вот вторая половина месяца принесет резкие перепады настроения, неопределенность в желаниях, ощущение двойственности. Но февральский прогноз гласит, что необходимо найти точку опоры — нельзя останавливаться на полпути. Нереализованные цели потянут вниз, и чаша весов склонится к невыгодному варианту.

Скорпион

Представителям Скорпиона в этом месяце помогут правильно и с умом расставленные приоритеты. Заняться планированием рекомендуется сразу же, в первые дни февраля. Активно начатый, месяц подарит новые возможности и перспективы, которые получится реализовать уже в феврале-марте. Также астролог советует сознательно себя в чем-то ограничить, чтобы достичь амбициозных целей и доказать свое превосходство окружающим. Правда, велика опасность, что желаемое Скорпионы получат, но их успех подпортит отношения с людьми, с которыми приходится общаться по долгу службы.

Стрелец

Стрельцов ждет размеренный и крайне удачный месяц, сопряженный со счастливыми переменами в жизни. Секретом успеха будут неожиданные решения и новые подходы к повисшим делам и старым проблемам. Правда, после 15 февраля у Стрельцов ожидается легкий личностный кризис, возможны смутные и странные желания, которые могут подтолкнуть к неоднозначным решениям. Появится необходимость найти себя, новый смысл жизни и пути развития. Астролог советует составлять списки и практиковать медитации: ответы на важные вопросы будут где-то поблизости.

Козерог

У Козерогов вероятен упадок сил к концу февраля: февральские аспекты на небе заставят часто испытывать дискомфорт из-за необходимости поступать не так, как хочется, соглашаться с тем, что вызывает недоумение. Но не стоит предаваться унынию: компромиссы с окружающими и смиренное отношение к происходящему не пройдут даром и позволят представителям этого знака получить то, на что они давно нацелены, стать успешнее, увеличить доходы и расширить собственные горизонты. Поэтому астролог советует относиться ко всему проще и не требовать невозможного от окружающих и от самих себя.

Водолей

В феврале мечты Водолеев сподвигнут их на серьезные перемены в текущей реальности. Новые возможности обязательно откроются перед ними, но для этого рекомендуется ориентироваться на знаки свыше, а также на свои желания и амбиции, закрывая глаза на мнения и потребности окружающих. При этом звезды предупреждают о трудностях, с которыми могут столкнуться Водолеи из-за того, что они что-то не учтут, оставят какие-то подсказки без внимания, в чем-то зря положатся на удачу. Неприятностей можно избежать, если просчитывать риски и меньше ориентироваться на чужие слова или собственные иллюзии.

Рыбы