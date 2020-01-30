Гороскоп Василисы Володиной на февраль 2020 года

Февральский гороскоп от Василисы Володиной подскажет, как лучше расставить приоритеты в конце зимы 2020 года. С ним вы точно будете знать, какие дела не терпят отлагательств и что поможет в достижении успеха.
Гороскоп на февраль 2020 года указывает на активность Юпитера, Нептуна и Меркурия. Эти планеты помогут тем, кто давно пытается покорить какую-то важную цель. Первая и вторая декады будут финансово продуктивны для многих знаков Зодиака: денежные вопросы будут решаться быстро и без промедлений. Если вдруг кто-то из представителей Зодиака решится на открытие своего дела, карьерный прорыв или смену сферы деятельности, то для них наступает самый благоприятный месяц. Главное — поддерживать себя в тонусе, расходовать энергию обдуманно и помнить, что далеко не все цели будут выполнимы: некоторые планы окажутся лишь фантазиями, воплотить в реальность которые можно будет исключительно при удачном стечении обстоятельств.
Овен
У представителей этого знака появится много новых планов; захочется внести их в свои размеренные будни и изменить многие аспекты своей деловой и личной жизни, а то и радикально все поменять. Однако велика вероятность, что уже в середине февраля придется столкнуться с суровой реальностью и отказаться почти от всех перемен ради спасения того, что уже есть. Астролог советует Овнам оставить до весны то, что явно не удается реализовать. Не стоит избегать возможностей, но и брать на себя непосильные задачи, безоговорочно рассчитывая на счастливый случай, тоже не нужно.
Телец
В конце зимы Тельцам придется крутиться как белке в колесе: активно удовлетворять свои амбиции, достигать поставленных целей, расширять авторитет и поле своей деятельности. По словам астролога, у представителей этого знака возрастут полномочия и шансы на успех в выбранном деле, правда, и обязанностей прибавится. Возможно повышение в должности, открытие своего бизнеса, взлет по карьерной лестнице. Идя к намеченным целям, Тельцам очень важно вовремя восполнять энергетику и отдыхать, чтобы затраченные усилия не стоили им слишком дорого.
Нептун вмешается в дела Близнецов, отчего те рискуют потратить почти весь февраль на реализацию неконструктивных и заведомо провальных планов. Астролог советует прислушаться к тем, кто будет критиковать начинания и отговаривать от донкихотской деятельности. Самостоятельные решения в этом месяце могут обернуться разочарованием, серьезными денежными убытками и потерей деловой репутации, а восстановить утраченное окажется чрезвычайно сложно.
Рак
Активность Юпитера указывает на кардинальные перемены в жизни Раков. Представители этого знака могут смело браться за воплощение самых смелых идей. И даже если какие-то из этих планов будут выглядеть фантастическими, их все равно получится реализовать, так как планета счастья будет на стороне Раков. Василиса Володина уверена: обстоятельства сложатся магическим образом, и Ракам неимоверно повезет. Ожидаются вознаграждения за прошлую работу и выгодные предложения на будущее, но для этого нужно сделать шаг вперед и больше не оглядываться назад.
Лев
Львы проведут февраль под чутким надзором Юпитера и Марса. Поддержка планет в виде мощной энергетической подпитки не раз выручит в этом месяце. На повестке месяца — достижение цели, против которой яро выступали те, кто считает себя более успешными и квалифицированными. Звезды советуют закрыть глаза на общественное мнение и пойти против большинства, чтобы достичь желаемого и избавиться от стереотипов и установок, мешающих саморазвитию и реализации амбициозных идей. Однако предпочтение лучше отдать какой-то одной цели: если выкладываться на два фронта, есть риск сильно вымотаться.
Девы в начале февраля могут столкнуться с неожиданными и не очень желанными переменами, а события и люди будут часто напоминать о том, что они кому-то что-то должны. Придется выполнять обязательства, которые уже давно не имеют к ним никакого отношения. Но не стоит расстраиваться: успех ближе, чем кажется. После 13 февраля в сфере карьеры и денег ожидается стремительный прорыв. Те Девы, которые преодолеют временные трудности, получат возможность увеличь доходы, успешно завершить самое трудное дело и выйти на новый карьерный уровень.
Весы
Февраль станет для Весов месяцем впечатляющих успехов и в работе, и в частной жизни. Звезды указывают на позитивные перемены в первой половине февраля: появятся новые цели, полезные связи, получится грамотно расставить приоритеты и изменить свое отношение к жизни. А вот вторая половина месяца принесет резкие перепады настроения, неопределенность в желаниях, ощущение двойственности. Но февральский прогноз гласит, что необходимо найти точку опоры — нельзя останавливаться на полпути. Нереализованные цели потянут вниз, и чаша весов склонится к невыгодному варианту.
Скорпион
Представителям Скорпиона в этом месяце помогут правильно и с умом расставленные приоритеты. Заняться планированием рекомендуется сразу же, в первые дни февраля. Активно начатый, месяц подарит новые возможности и перспективы, которые получится реализовать уже в феврале-марте. Также астролог советует сознательно себя в чем-то ограничить, чтобы достичь амбициозных целей и доказать свое превосходство окружающим. Правда, велика опасность, что желаемое Скорпионы получат, но их успех подпортит отношения с людьми, с которыми приходится общаться по долгу службы.
Стрелец
Стрельцов ждет размеренный и крайне удачный месяц, сопряженный со счастливыми переменами в жизни. Секретом успеха будут неожиданные решения и новые подходы к повисшим делам и старым проблемам. Правда, после 15 февраля у Стрельцов ожидается легкий личностный кризис, возможны смутные и странные желания, которые могут подтолкнуть к неоднозначным решениям. Появится необходимость найти себя, новый смысл жизни и пути развития. Астролог советует составлять списки и практиковать медитации: ответы на важные вопросы будут где-то поблизости.
У Козерогов вероятен упадок сил к концу февраля: февральские аспекты на небе заставят часто испытывать дискомфорт из-за необходимости поступать не так, как хочется, соглашаться с тем, что вызывает недоумение. Но не стоит предаваться унынию: компромиссы с окружающими и смиренное отношение к происходящему не пройдут даром и позволят представителям этого знака получить то, на что они давно нацелены, стать успешнее, увеличить доходы и расширить собственные горизонты. Поэтому астролог советует относиться ко всему проще и не требовать невозможного от окружающих и от самих себя.
Водолей
В феврале мечты Водолеев сподвигнут их на серьезные перемены в текущей реальности. Новые возможности обязательно откроются перед ними, но для этого рекомендуется ориентироваться на знаки свыше, а также на свои желания и амбиции, закрывая глаза на мнения и потребности окружающих. При этом звезды предупреждают о трудностях, с которыми могут столкнуться Водолеи из-за того, что они что-то не учтут, оставят какие-то подсказки без внимания, в чем-то зря положатся на удачу. Неприятностей можно избежать, если просчитывать риски и меньше ориентироваться на чужие слова или собственные иллюзии.
Рыбы
Рыбы рискуют провести почти весь февраль, предаваясь мечтам и фантазиям, навеянным Нептуном. Из-за этого на паузу могут встать рабочие обязанности и адекватное восприятие действительности, что чревато трудностями на работе, межличностными конфликтами, а также начинаниями, которые по объективным причинам никогда не будут реализованы. Чтобы не расходовать душевные силы, астролог предлагает Рыбам с самых первых чисел февраля мобилизоваться, прекратить стоить иллюзии и сконцентрироваться на том, что действительно имеет значение. Как только Рыбы спустятся с небес на землю, появятся вполне реальные успехи.