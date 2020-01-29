Владимир Кузьмин тайно обвенчался

Несмотря на развод и новые отношения Владимира с яхтсменкой Светланой Карпухиной, музыкант не прекращал общение с бывшей женой Екатериной Трофимовой. Она даже продолжала посещать его концерты и всячески поддерживать. А в ноябре прошлого года музыкант все-таки принял решение вернуться к экс-супруге спустя полтора года разлуки. В ближайшее время Владимир и Екатерина, которая моложе артиста на 27 лет, планируют снова узаконить отношения. До этого они были женаты целых 17 лет.

«Мы планируем пожениться, действительно, пока, правда, не выбрали точную дату, но наверняка все произойдет в этом году, — прокомментировала «СтарХиту» Трофимова. — На самом деле мы с Владимиром уже обвенчались… Так что главные клятвы верности друг другу дали».

Ранее Екатерина также признавалась, что причиной расставания с Кузьминым стала вовсе не любовница, а кризис в отношениях. «Ну как-то, наверное, тяжело уже стало обоим. Мы долго были в браке. Возможно, немного устали друг от друга. Но, видите, не получилось у нас расстаться», — рассказывала Трофимова. Все это время экс-супруги не переставали общаться, правда, опасались сделать шаг навстречу друг другу — присматривались, боялись повторить когда-то сделанные ошибки. Пара не раз обсуждала совместное будущее, кроме того Екатерина даже ездила в путешествие вместе с дочерью Владимира Соней. Та, кстати, полностью выбор отца в сторону Трофимовой одобрила.

Владимир Кузьмин с супругой Екатериной ФОТО: Fomichev Mikhail/COVI