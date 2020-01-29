Сильно изменившийся на новом фото муж Заворотнюк шокировал Сеть

На этом фоне в аккаунте «Навка Шоу» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован снимок, на котором Чернышев выглядит сильно изменившимся. В кадре фигурист позирует с длинными осветленными волосами и гладко выбритым лицом, хотя в последнее время Чернышев дополнял свой образ щетиной. Рядом с Чернышевым - его партнерша по льду, фигуристка Наоми Ланг.

Судя по тому, что на шеях у спортсменов висят медали, а на заднем фоне можно увидеть стадион, снимок мог быть сделан несколько лет назад во время активной соревновательной карьеры мужа Заворотнюк. Точный день или хотя бы год, когда была сделана фотография, не приводится. Поэтому снимок вызвал множество вопрос в Сети от поклонников.

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