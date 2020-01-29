Гороскоп на 29 января: Овны получат важную информацию, а Весам будет лень работать

Овен

Мелочей не бывает. Не пропустите важную информацию, которая в дальнейшем повлияет на ваши планы.

Телец

В этот день серьезными делами лучше не заниматься. Посвятите время профилактике своего здоровья.

Близнецы

Не отказывайте в помощи тем, кто об этом просит и нуждается в вашей поддержке – они не останутся в долгу.

Рак

Звезды советуют присмотреться к новому человеку в вашем коллективе и проверить его деловые качества.

Лев

В этот день держитесь подальше от начальства, потому что вам вряд ли удастся найти общий язык.

Дева

Не обращайте внимания на финансовые затруднения – это явление временное, хотя и неприятное.

Весы

В этот день вам будет сложно окунаться в рабочий ритм. Если есть возможность, постарайтесь отдохнуть.

Скорпион

Вам доверяют, и вы способны влиять на окружающих. Это очень важно, когда дело касается сотрудничества, пишет «Сегодня».

Стрелец

Старайтесь избегать конфликтов. Конструктива они не принесут, а вот настроение изрядно всем подпортят.

Козерог

У вас есть все шансы отстоять справедливость. Можете всецело рассчитывать на поддержку друзей.

Водолей

Не стоит ни с кем обсуждать свои решения в бизнесе и ближайшие планы – ваши конкуренты не дремлют.

Рыбы