Гороскоп на 29 января: Овны получат важную информацию, а Весам будет лень работать

Среда обещает быть спокойной и благоприятной, и сегодня следует не спеша заниматься каждодневными делами. Работу над грандиозными проектами лучше пока отложить — от простой домашней деятельности будет больше толку. Но это не значит, что к своим обязанностям можно относиться спустя рукава. Как раз наоборот, усердие и старательность принесут сегодня прекрасные плоды.
Овен
Мелочей не бывает. Не пропустите важную информацию, которая в дальнейшем повлияет на ваши планы.
Телец
В этот день серьезными делами лучше не заниматься. Посвятите время профилактике своего здоровья.
Близнецы
Не отказывайте в помощи тем, кто об этом просит и нуждается в вашей поддержке – они не останутся в долгу.
Звезды советуют присмотреться к новому человеку в вашем коллективе и проверить его деловые качества.
Лев
В этот день держитесь подальше от начальства, потому что вам вряд ли удастся найти общий язык.
Дева
Не обращайте внимания на финансовые затруднения – это явление временное, хотя и неприятное.
Весы
В этот день вам будет сложно окунаться в рабочий ритм. Если есть возможность, постарайтесь отдохнуть.
Скорпион
Стрелец
Старайтесь избегать конфликтов. Конструктива они не принесут, а вот настроение изрядно всем подпортят.
Козерог
У вас есть все шансы отстоять справедливость. Можете всецело рассчитывать на поддержку друзей.
Водолей
Не стоит ни с кем обсуждать свои решения в бизнесе и ближайшие планы – ваши конкуренты не дремлют.
Рыбы
В работе вам не стоит действовать в одиночку, а также оставаться наедине со своими гнетущими мыслями.