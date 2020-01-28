ЭТИ ШУТКИ ВЫ ЕЩЕ НЕ СЛЫШАЛИ ⟩ «Уральские пельмени» на концерте в Таллинне отмочили такое!

Еще до концерта limon.ee пообщался с двумя бесподобными артистами из «Уральских пельменей» Дмитрием Бреготкиным и Сергеем Ершовым.

Зазвучала знакомая музыкальная заставка, и ровно в 19.00, как и было заявлено, на сцену концертного зала Alexela вышли любимые миллионами артисты «Уральских пельменей» и блестяще сыграли «Полуновогодний концерт». В роли конферансье выступал Максим Ярица, он и познакомил зрителей с «пельмешками».

Дмитрия Бреготкина представил как человека, похожего на ЕС: «У Евросоюза внутри много звездочек, а внутри Димы только три». Романа Постовалова - мастером по открыванию пива глазом, правда, не своим. Сергея Исаева - янтарем: красивым и с насекомыми в голове. Ксению Корневу - самой спокойной: она прилепила на весы наклейку 54,7 и встает на них спокойно. Илана Юрьева, которую некоторые зрители в зале приняли за Юлию Михалкову, предстала женщиной с самой сильной волей, потому что на повторный писк микроволновки она не говорит «да иду я, иду». Сергея Ершова сравнили с «Северным потоком» шоу: «через два месяца он обязательно появится, а пока его бьет кто-то из «Реальных пацанов».

«Уральские пельмени» показали те номера, которые были знакомы большинству пришедших на концерт, но ощущение было таким, как будто ты слышишь их впервые. Так великолепно, филигранно и блистательно показали их артисты.

Максим Ярица виртуозно работал и с залом, например, задавал простые арифметические задачки блондинкам и более сложные брюнеткам, был аниматором - предлагал второклассникам из зала угадывать изображения предметов на картинках из советского прошлого. И надо сказать, дети правильно назвали телефон-автомат, вафельницу, кассетный магнитофон. Трудности вызвал компостер, который девочка приняла за почтовый ящик, а вьетнамский бальзам «Звездочка» оказался похожим на чай или пасту для чистки зубов.

ТОП-15 искрометных фраз от «Уральских пельменей», прозвучавших на концерте в Таллинне

Раньше Прибалтика была почти Европой. И сейчас она почти Европа. Ничего не изменилось.

Невозможно не вспомнить курорт Пярну. Один друг столько шагов там находил! Не когда по городу гулял, а когда пытался в море по грудь зайти.

Какое самое главное блюдо новогоднего стола? Икра? На балконе непонятно. Майонез. А чем еще вы напишите на шубе «С новым 2020 годом».

Переместимся в Копли. Сын шел по темному двору, наткнулся на кулак и дальше шел при свете фонаря.

Илана гуляла по говроду и сказала, что брендовые вещи у вас стоят дороже, чем у нас. Правильно: из Китая же дальше везти.

Людей разводить легко. Особенно перед выборами. Обещаешь, а потом говоришь: не получилось, спасибо за понимание! А если не поймут? Тогда меняешь конституцию. Нам ничего за эту шутку не будет?

Мы гуляли по городу и заметили, что после 22 у вас плохо говорят по-русски. Как и унас. Только у нас после 22 часов, а у вас - лет.

Какая есть приличная деревня под Таллинном? Маарду? Или в морду?

Пятый день колесим по Прибалтике и ни разу не увидели солнца. Нет ни солнца, ни снега. Действительно нейтральная страна.

Всем аскорбинку на выходе. Лучше всем шашлык на выходе.

В финале, конеяно же прозвучали новогодние пожелания, потому что до Нового года осталось чуть меньше 365 дней.

Новый год закончился, но мы вам желаем, чтобы ваше море было теплым, а цены мизерными - пусть все слетают в Таиланд!

Пусть дамы будут, как шенгенская виза для россиян: желанными и чуть недоступными. Девочки, не надо буть такими, как НАТО. Не надо расширяться!

Пусть не евро стоит 70 рублей, а рубль - 70 евро. И тогда люди смогут ходить на наши концерты за рубль.