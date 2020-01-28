Президент Эстонии наградит донора. Вы не поверите, сколько крови этот человек подарил нуждающимся

Среди 114 человек, кто в этом году получит награды от президента за различные заслуги, есть довольно необычный гражданин.
Константин Борзенков заслужил знак отличия, вручаемый президентом республики, как донор, сдавший свою кровь 144 раза! Константин получит от Керсти Кальюлайд Орден Эстонского Красного Креста IV класса.
Донорство – это наиболее простая возможность творить добро. Это не требует от Вас много сил и времени, но дает возможность дать самый ценный дар – спасти чью-то жизнь.
Ежедневно десятки пациентов в больницах Эстонии нуждаются в донорской крови. Нуждающимися могут стать наши родные, близкие и знакомые, оказавшиеся жертвой несчастного случая. Наконец, от наличия донорской крови может в один прекрасный день зависеть и наша собственная жизнь!
Производить кровь промышленным способом невозможно, и поэтому единственным ее источником является добровольный донор. Сдавая кровь, мы можем быть уверены, что в Эстонии будет достаточный запас донорской крови, чтобы спасти жизнь всем нуждающимся, ибо от несчастья и неожиданного поворота судьбы не застрахован никто.
Донорская кровь используется при сложных операциях, при тяжелых родах, при лечении онкозаболеваний и заболеваний печени, при кровотечениях, тяжелых травмах, анемии, лейкемии, при ожогах и во многих других случаях. Донорская кровь востребована для многих плановых операций, которые иначе невозможно было бы провести из-за риска большой потери крови.
В Эстонии донорство является добровольным и бесплатным. Принимая решение сдать кровь, донор должен исходить не из личной выгоды, но из искреннего желания помогать другим. Сдача крови дарит бесценное ощущение внутренней радости – радости оказания помощи.
Источник: Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы