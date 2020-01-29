Элтон Джон купил свечи с ароматом вагины Гвинет Пэлтроу

Оказывается, к этому запаху не смог остаться равнодушным сэр Элтон Джон, выкупивший добрую часть партии скандальных свечей. Об этом рассказал парфюмер, работавший над созданием уникального продукта вместе с Пэлтроу:

Элтон Джон выкупил очень много свечей. Очень много. Он настоящий фанат. Люди преследовали нас в попытках купить свечу. Я видел одну на eBay, ее продавали за невероятную сумму.

На самом деле, вопреки надписи «Это пахнет как моя вагина», свеча не была вдохновлена интимными частями тела Гвинет Пэлтроу: по словам ее коллеги, такой ход использовался просто как приманка для покупателей. Во всяком случае, у них получилось зацепить этим сэра Элтона.

Актриса Гвинет Пэлтроу, которая славится оригинальными товарами собственного бренда, запустила в продажу ароматические свечи с запахом своей вагины. Изначально ценник за одну свечу под названием «Это пахнет как моя вагина» (This smells like my vagina) составлял 75 долларов, но вся партия была раскуплена буквально за несколько часов, так что теперь немножко Гвинет можно приобрести у перекупщиков «всего» за несколько сотен.