Элтон Джон купил свечи с ароматом вагины Гвинет Пэлтроу

Актриса Гвинет Пэлтроу, которая славится оригинальными товарами собственного бренда, запустила в продажу ароматические свечи с запахом своей вагины. Изначально ценник за одну свечу под названием «Это пахнет как моя вагина» (This smells like my vagina) составлял 75 долларов, но вся партия была раскуплена буквально за несколько часов, так что теперь немножко Гвинет можно приобрести у перекупщиков «всего» за несколько сотен.