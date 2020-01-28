ДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР ⟩ В Сети уже идет активное голосование за самого красивого ребенка Эстонии!

Конкурс пройдет в двух возрастных категориях, дети – от 6 до 12 лет и подростки от 13 до 18 лет. В этом году в конкурсе участвует рекордное количество участников. За победу поборются более 20 участников. Победители и призеры конкурса смогут представить Эстонию на международном конкурсе Future Fashion Faces Kid´s 2020, который пройдет в мае в солнечной Анталии в Турции, в люксовом отеле 5 звезд и на конкурсе Little Miss & Mister Planet, который пройдет в июне в Болгарии.

По словам обладательницы титула «Миссис Европа 2019», Миллы Карпиковой, по традиции конкурс пройдет в модном таллиннском клубе Prive. «До финала остались считанные дни. Позади репетиции, фотосессия, выбор нарядов. Для того, чтобы максимально соответствовать названию, специально для конкурса построен подиум. Будущие модели смогут показать дефиле по всем правилам на настоящем подиуме. В обязательную программу войдет дефиле, выход в стилизованном национальном костюме. Пройдет конкурс талантов и выход в вечерних нарядах», - поделилась Милла. «Каждый желающий может помочь в выборе любимца публики. На нашей странице в Facebook выставлена галерея с фотографиями участников. Набравший наибольшее количество голосов, получит титул FFF Models and Kids Estonia 2020 People's Choice. Голосование продлится до 2 февраля. Голосуйте и приходите на финал», - продолжила она.