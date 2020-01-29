Звезду сериала «Интерны» толкнули в спину и ограбили

Актер Илья Глинников, известный по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны», обратился к столичным полицейским с заявлением об ограблении, сообщает Rambler.ru.
Незнакомцы лишили артиста новой модели смартфона.
По данным журналистов, Глинников обратился к правоохранителям 27 января. Актер заявил, что 18 января он стал жертвой злоумышленников недалеко от московского парка «Новослободский».
Актера толкнули в спину, после чего незнакомый худощавый мужчина в коричневой куртке и спортивных штанах выхватил у него телефон и убежал,
— цитирует агентство слова своего собеседника в правоохранительных органах.
Отмечается, в результате Глинников лишился iPhone 11 Pro Max, стоимостью 1660 евро. В настоящее время оперативники проводят доследственную проверку, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.