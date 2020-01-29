Ср, 29.01.2020
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Мария Шарапова намекнула на скорую свадьбу

Мария Шарапова

ФОТО: Gilbert Flores /Broadimage / Gilbert Flores /Broadimage

В Instagram Марии Шараповой появились кадры, которые вызвали у ее подписчиков подозрения, что в личной жизни спортсменки грядут перемены, пишет Lady.mail.ru.

Камера запечатлела крупным планом руку Марии, на которой красовалось кольцо с большим камнем. Пользователи сети предположили, что бойфренд Шараповой, Александр Гилкс, сделал ей предложение руки и сердца.

Теннисистка и основатель аукционного дома Paddle8 встречаются около трех лет. Слухи о помолвке пары возникают уже не первый раз.

Напомним, мультимиллионер Гилкс — британец, выпускник Итона. В 2016-м Александр развелся с дизайнером Мишей Нону. Гилкс состоит в дружеских отношениях с британской королевской четой: принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Ранее у англичанина был роман с сестрой Кейт — Пиппой.

Что касается Марии, она встречалась с теннисистами Энди Роддиком, Новаком Джоковичем и Григором Димитровым, а также с баскетболистом Сашей Вуячичем.

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