Мария Шарапова намекнула на скорую свадьбу

Камера запечатлела крупным планом руку Марии, на которой красовалось кольцо с большим камнем. Пользователи сети предположили, что бойфренд Шараповой, Александр Гилкс, сделал ей предложение руки и сердца.

Теннисистка и основатель аукционного дома Paddle8 встречаются около трех лет. Слухи о помолвке пары возникают уже не первый раз.

Напомним, мультимиллионер Гилкс — британец, выпускник Итона. В 2016-м Александр развелся с дизайнером Мишей Нону. Гилкс состоит в дружеских отношениях с британской королевской четой: принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Ранее у англичанина был роман с сестрой Кейт — Пиппой.