Российские звезды, не окончившие школу

Однако есть и те знаменитости, которые не получили даже среднее образование. И конечно их карьера связана с творчеством, которое бы не случилось без таланта, пишет Rambler.ru.

Шура

Шура ФОТО: Скриншот Instagram

В 13 лет будущую российскую звезду выгнали из школы со справкой, но продолжать обучение он не стал. Сначала юноша устроился вожатым в лагерь, где вел кружок рукоделия, а в холодное время года подрабатывал певцом в ресторанах. Шура уверен, что в жизни важен только опыт, поэтому так и не стал получать среднее и высшее образование.

Анна Старшенбаум

Анна Старшенбаум ФОТО: Скриншот Instagram

Известная актриса, которая снималась во многих российских фильмах и сериалах, так и не получила среднее образование, и не жалеет об этом. По ее словам, когда она училась в школе, ей пришлось очень тяжело. Родители девочки развелись: мама работала сутками, а отцу было не до нее. В 11 лет она неофициально устроилась на работу официанткой, чтобы помогать своей матери. В это же время ей пришлось бросить школу. Уже в подростковом возрасте она попала в театр-студию Владимира Спесивцева, где смогла раскрыть свой потенциал.

Оксана Акиньшина

Оксана Акиньшина ФОТО: Matytsin Valery/ITAR-TASS