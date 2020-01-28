Российские звезды, не окончившие школу

Многие люди уверены, что высшее образование не нужно, чтобы достичь успеха в жизни. И этому есть куча примеров в виде Стива Джобса, Билла Гейтса и других известных личностей.
Однако есть и те знаменитости, которые не получили даже среднее образование. И конечно их карьера связана с творчеством, которое бы не случилось без таланта, пишет Rambler.ru.
Шура
В 13 лет будущую российскую звезду выгнали из школы со справкой, но продолжать обучение он не стал. Сначала юноша устроился вожатым в лагерь, где вел кружок рукоделия, а в холодное время года подрабатывал певцом в ресторанах. Шура уверен, что в жизни важен только опыт, поэтому так и не стал получать среднее и высшее образование.
Анна Старшенбаум
Известная актриса, которая снималась во многих российских фильмах и сериалах, так и не получила среднее образование, и не жалеет об этом. По ее словам, когда она училась в школе, ей пришлось очень тяжело. Родители девочки развелись: мама работала сутками, а отцу было не до нее. В 11 лет она неофициально устроилась на работу официанткой, чтобы помогать своей матери. В это же время ей пришлось бросить школу. Уже в подростковом возрасте она попала в театр-студию Владимира Спесивцева, где смогла раскрыть свой потенциал.
Оксана Акиньшина
Эта актриса уже успела завоевать любовь зрителей своими многочисленными ролями, но в прошлом ее жизнь не была такой счастливой. В 15 лет она бросила школу, чтобы поступить в театральное училище, но ее не взяли. Кроме того, у нее был роман с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Отношения с артистом не дали ей ничего и после их завершения она не знала, куда идти и что делать. Тогда на помощь актрисе пришел Бодров-младший и предложил сыграть в его картине «Сестры». С этого момента началась ее карьера актрисы.