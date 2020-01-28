В день рождения Началовой Дмитрий Маликов выпустит их совместную песню

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов заявил, что выпустит песню, записанную с Юлией Началовой. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвящённой его предстоящему юбилею, пишет Лайф.
Маликов отметил, что композиция "Вместе веселее" будет презентована 31 января — в день рождения певицы.
Также на пресс-конференции Маликов поделился, что его совместная с блогером Юрием Хованским песня "Спроси у своей мамы" — смелый эксперимент, который удался.
Это желание двигаться вперёд. Юра сам предложил мне эту песню. Мне оставалось просто решиться на это. И до сих пор молодёжь слушает эту песню, потому что действительно их мамы выросли на моих песнях,
— сказал Маликов.
Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. У артистки было найдено сразу несколько серьёзных заболеваний: диабет второго типа, подагра и красная волчанка. За её жизнь до последнего боролись медики.