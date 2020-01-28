«Ожирение - это болезнь, свинство и мерзость»: Ану Саагим резко высказалась в адрес журналистки

Фильм «Rasvarinne» рассказывает о четырех молодых женщинах — Элен, Марте, Полин и Уайлд. Они толстые, и им не стыдно за это. Они — группа молодых женщин, которые борются за право быть красивыми такими, какие они есть.

С самого начала передачи Ану Саагим сказала ведущим, что в начале фильма ей показалось, что жизнь каждой из героини наполнена счастьем и весельем, но позже, призналась, что на самом деле девушки крайне несчастны — они стесняются своего тела, не хотят выходить из дома и борьба за принятие себя такими, какие они есть оказывается для них бессмысленной.