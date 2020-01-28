«Ожирение - это болезнь, свинство и мерзость»: Ану Саагим резко высказалась в адрес журналистки
С 29 января в кинотеатрах пройдет показ фильмов в рамках разноликого и богатого кинофестиваля «DocPoint». В течение пяти дней более 40 документальных фильмов от нас и из других стран дойдут до зрителей. Одним из них станет датский фильм под названием «Rasvarinne», о котором пришли поговорить в студию «Duubel» Ану Саагим и Марианне Убалехт.
Фильм «Rasvarinne» рассказывает о четырех молодых женщинах — Элен, Марте, Полин и Уайлд. Они толстые, и им не стыдно за это. Они — группа молодых женщин, которые борются за право быть красивыми такими, какие они есть.
С самого начала передачи Ану Саагим сказала ведущим, что в начале фильма ей показалось, что жизнь каждой из героини наполнена счастьем и весельем, но позже, призналась, что на самом деле девушки крайне несчастны — они стесняются своего тела, не хотят выходить из дома и борьба за принятие себя такими, какие они есть оказывается для них бессмысленной.
В студии присутствовала журналистка Марианне Убалехт, которая, по мнению Саагим — страдает проблемой лишнего веса, из-за чего они вступили в словесную перепалку.
Я считаю, что это свинство. Давайте будем честны — ты пойдешь сегодня к врачу, и врач не скажет тебе, что ты абсолютно здоровый человек,
— высказала свое мнение о Марианне Ану.
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