Гагарина вышла на сцену в костюме с экстремально глубоким декольте

Певица Полина Гагарина взбудоражила поклонников в сексуальном костюме. Знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.

В кадре звезда позирует на сцене в комбинезоне с экстремально глубоким декольте до самой талии. Жгучий образ знаменитой блондинки дополняют ковбойские сапоги и шляпа.

«День третий! Поем! Бодрячком», — подписала пост звезда.

Многим поклонникам новый костюм исполнительницы пришелся по вкусу. Фанаты отметили стройную фигуру артистки, которую этот стильный наряд выгодно подчеркнул в свете прожекторов.