Солистка «ВИА Гра» порадовала фанатов горячим снимком без бюстгальтера

31-летняя вокалистка одной из самых популярных девичьих групп, Эрика Герцег, продемонстрировала роскошное тело в очень сексуальном наряде, пишет Экспресс газета.
Несмотря на то, что выбранный солисткой «ВИА Гра» боди оказался снабжен длинными рукавами, полупрозрачная вещь оказалась явно рассчитана на подчеркивание достоинств красотки, а не на их сокрытие. А вот бюстгальтер Эрика надеть так и не удосужилась, едва прикрыв грудь тонкой полоской ткани.
Смотри фото ЗДЕСЬ!
Поклонников такой откровенный образ Герцег пришелся по вкусу, ведь тело подтянутой красотки оказалось действительно совершенным. "Фигурка- просто бомба", "Вдохновила меня худеть. Уже -8 кг. Худеем дальше", "Бомбическая Красотка", - в один голос заявили фанаты солистки «ВИА Гра».
Напомним, что роскошную блондинку не так давно обвиняли в связи с Константином Меладзе. Однако слухи о том, что она стала разлучницей просто довели Герцег до истерики. По словам девушки, она никогда не лезла в брак Веры Брежневой и Меладзе, найдя свое счастье с другим избранником.