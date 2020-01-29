Солистка «ВИА Гра» порадовала фанатов горячим снимком без бюстгальтера

Несмотря на то, что выбранный солисткой «ВИА Гра» боди оказался снабжен длинными рукавами, полупрозрачная вещь оказалась явно рассчитана на подчеркивание достоинств красотки, а не на их сокрытие. А вот бюстгальтер Эрика надеть так и не удосужилась, едва прикрыв грудь тонкой полоской ткани.

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Поклонников такой откровенный образ Герцег пришелся по вкусу, ведь тело подтянутой красотки оказалось действительно совершенным. "Фигурка- просто бомба", "Вдохновила меня худеть. Уже -8 кг. Худеем дальше", "Бомбическая Красотка", - в один голос заявили фанаты солистки «ВИА Гра».