Назван овощ, повышающий качество сперматозоидов

Недавно исследователям удалось выяснить, как с помощью продукта питания можно улучшить репродуктивную функцию.

Представители научного общества сделали заключение, что томаты повышают качество сперматозоидов и в целом улучшают у мужчин репродуктивную функцию. По мнению исследователей, положительный эффект достигается за счет наличия в продукте ликопина. Полезное вещество представляет собой каротиноидный пигмент, который обуславливает окраску овоща.

В ходе эксперимента удалось выяснить, что если систематически употреблять ликопин, на 40% возрастет численность сильных и качественных сперматозоидов. Также вырастет количество здоровых половых клеток.

В эксперименте приняло участие шестьдесят людей, возраст которых составлял 19 – 30 лет. Участников поделили на две одинаковые группы. Первая группа каждый день в течение 12 недель съедала пищевую добавку с ликопином, а вторая группа получала «пустышку». Добровольцы не знали, кто из них получает ликопин, а кто – плацебо.

Обработав полученные результаты, ученые были удивлены. У участников, принимавших ликопин, были существенные положительные изменения в качестве спермы и половых клеток. Организатор исследования считает, что причина улучшения качества половых клеток кроется в способности ликопина устранять последствия окислительного стресса, который считается одним из деструктивных факторов для клеток.

Дальнейшее исследование ученые планируют продолжать, чтобы выяснить, как вещество влияет на мужчин, у которых были выявлены репродуктивные проблемы.