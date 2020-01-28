«Танцующий миллионер по-русски»: 68-летний Газманов сплясал в плавках у бассейна

Певец Олег Газманов в очередной раз доказал, что в свои 68 лет является обладателем шикарной фигуры. Артист опубликовал в Instagram видео из отпуска, который он проводит на Мальдивах, пишет Экспресс газета.
В кадре звезда российской эстрады продемонстрировал всем свою полуобнаженную фигуру, станцевав в одних плавках у бассейна под всем известный хит Lambada.
Соблазнительные пляски в полуголом виде Газманов устроил по случаю последнего дня отдыха.
Два дня назад уже хотел домой, а в последний день подумал, что еще на 3 дня бы остался... Привык уже к утренним танцам и бассейну на улице!
- написал артист.
В Сети остались под большим впечатление от внешнего вида певца и сравнили звезду российской эстрады с бизнесменом Джанлукой Вакки, которого называют «танцующим миллионером» за его эффектные пляски. 52-летний блогер находится в прекрасной физической форме и совершает перед камерой поразительные пируэты и танцевальные па.
Между тем фанаты Газманов согласились, что артиста можно назвать «танцующим миллионером по-русски» и он ничуть не уступает Вакки, хотя старше его на 16 лет.