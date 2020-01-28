Это самый лучший и яркий видеотур по Таллинну! Скорее смотрите на настоящую сказку

Самые яркие места города, достопримечательности и вид на миллион - вы точно не пожалеете и не останетесь равнодушным, увидев это. Визуальные путешествия 4K и 8K со всего мира на Youtube-канале Around The World 4K невероятно популярны и красочны. Не так давно команда посетила и эстонскую столицу, а лишь несколько дней назад обработанный ролик появился в интернете. Так можно путешествовать по миру и не выходя из дома наслаждаться достопримечательностями.

Используя передовые технологии, команда стремится максимально приблизить зрителя к реальности, которую они снимают в том числе и при помощи дрона. Ребята хотят помочь людям стать свидетелями нового уровня виртуальной реальности, используя лучшие камеры и снимая крутейшие пейзажи мира.

8K — это 7680 × 4320 пикселей или 33.2 мегапикселя. Для сравнения: 4K это 3840 × 2160 пикселей или 8.3 мегапикселя (то есть качество видео 8K в 4 раза выше, чем 4K). Уверены, что на экране это выглядит потрясающе, но насладиться таким высококачественным видео некоторые не смогут! Дело в том, что для просмотра 8K нужен очень мощный компьютер (пока что воспроизвести 8K могут лишь немногие устройства и только в браузере Chrome).

Представители Google заявляют, что на YouTube возможность заливки видео с разрешением 8K появилась еще в 2010 году.