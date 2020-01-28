Брат известной певицы приговорен к 25 годам тюрьмы за изнасилование падчерицы

Старший брат популярной рэп-исполнительницы Ники Минаж приговорен к 25 годам лишения свободы за изнасилование своей 11-летней падчерицы. Отметим, что суд признал вину Джелани Маража спустя два года после того, как присяжные вынесли обвинительный вердикт по этому делу, пишет Сегодня.
Как сообщает TMZ, Ники Минаж на заседание суда и вынесение приговора не пришла. Адвокат мужчины зачитал в зале суда ее письмо, написанное в 2016 году в попытке добиться смягчения приговора. В том письме Ники назвала Джелани "самым терпеливым, нежным, искренним, самоотверженным человеком, которого она знает".
Сам Джелани Мараж свою вину не признал, а его адвокат заявил о подготовке к апелляции.
Хочу извиниться за боль, которую причинил. У меня была проблема с чрезмерным употреблением алкоголя,
– заявил брат Ники Минаж, попросив суд о помиловании.
Отметим, что в 2017-м году бывшая падчерица Джелани Маража дала против него показания в суде и обвинила его в изнасиловании.