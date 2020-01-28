Брат известной певицы приговорен к 25 годам тюрьмы за изнасилование падчерицы

Как сообщает TMZ, Ники Минаж на заседание суда и вынесение приговора не пришла. Адвокат мужчины зачитал в зале суда ее письмо, написанное в 2016 году в попытке добиться смягчения приговора. В том письме Ники назвала Джелани "самым терпеливым, нежным, искренним, самоотверженным человеком, которого она знает".

Сам Джелани Мараж свою вину не признал, а его адвокат заявил о подготовке к апелляции.

Хочу извиниться за боль, которую причинил. У меня была проблема с чрезмерным употреблением алкоголя,

– заявил брат Ники Минаж, попросив суд о помиловании.