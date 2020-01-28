Кому и почему нельзя есть яблоки

«Революция» в животе, да еще от яблок? Многие скажут, что это невозможно. Ведь яблоки считаются самым полезным продуктом. Как говорят, каждый день съедай по яблочку и будешь всегда здоров!
Даже малышам рекомендуют яблочные пюрешки. Но не все так просто в этой жизни. Оказывается, что причиной вздутия и болей в животе могут стать именно эти фрукты. Почему же так происходит?
Причины
С точки зрения медицины боли в животе после съеденного аппетитного яблочка (даже одного) могут возникнуть по ряду причин. Наиболее вероятны следующие:
переизбыток клейковины (глютена);
фруктовые кислоты;
превышен уровень содержания железа в организме;
нарушен температурный режим принятия пищи;
нарушена кислотность желудка.
Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов может вызвать проблемы с пищеварением и, как итог, болезненные ощущения в животе.
Клейковина
Часто клейковина (глютен) становится виновником нарушения пищеварительных процессов в желудке. Она содержится во всех злаковых.
Ее излишки:
ухудшают работу ЖКТ;
кишечник слабеет, в нем образуются воспалительные процессы, в результате чего многие продукты не перевариваются;
в желудке начинаются процессы брожения, вызывающие неприятные и болезненные симптомы.
Важно! Уменьшить количество клейковины можно, отказавшись от употребления белого хлеба, выпечки, каш и макарон.
Переизбыток железа
Боли в животе часто возникают по причине переизбытка в организме железа. Существуют сорта яблок с повышенным содержанием этого элемента.
Его переизбыток:
ухудшает перистальтику кишечника;
вызывает запоры и метеоризм, что сопровождается болями;
железо откладывается в печени, селезенке, костном мозге, поджелудочной железе и кишечнике, что вредно для здоровья;
отрегулировать норму помогает контроль употребляемых продуктов: железо содержится в гречке, в печени, и тех же яблоках. Съедайте по одному среднему яблоку в день. Это сохранит нужный баланс железа в крови.
Важно! Если на коже появились пигментные пятна, будьте внимательны: это первый признак «лишнего» железа в организме.
Отказ от горячей еды
Существуют любители холодных блюд. Такая еда вредна, особенно чувствительна к ней селезенка. Если к холодной еде добавляется сырая пища (яблоки), то желудок сразу начинает «протестовать» урчанием и вздутием. Человек чувствует боль в области желудка. Могут добавиться проблемы с почками и селезенкой.
Важно! Горячая пища должна присутствовать в ежедневном рационе. Она нормализует работу желудка.
Кислотность
Многим нравятся кислые сорта яблок. Следует знать, что:
в них содержится большое количество природных кислот;
они блокируют выработку птиалина, фермента, контролирующего слюноотделение;
кислоты ухудшают обработку пищи;
пищеварение замедляется, увеличивается нагрузка на ЖКТ, что вызывает боли.
Важно! Не рекомендуется употреблять каши с фруктами, заправлять гарниры кислыми соусами. Для их переработки организму требуются разные ферменты, что заставляет организм перенапрягаться. Если желудок болит часто, то в обязательном порядке нужна консультация врача.
Нельзя утверждать, что яблоки запрещены. Нет, ведь они разжижают кровь, очищают сосуды и служат профилактическим средством сердечных заболеваний. Но для этого следует соблюдать специальную диету, в основе которой лежит употребление мяса и изделий из него, советует polza-vred.su.
Внимание: информация в статье носит сугубо информационный характер. Рекомендуется обращаться к специалисту (врачу), прежде чем применять советы, описываемые в статье.