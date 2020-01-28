Кому и почему нельзя есть яблоки

Даже малышам рекомендуют яблочные пюрешки. Но не все так просто в этой жизни. Оказывается, что причиной вздутия и болей в животе могут стать именно эти фрукты. Почему же так происходит?

Причины

С точки зрения медицины боли в животе после съеденного аппетитного яблочка (даже одного) могут возникнуть по ряду причин. Наиболее вероятны следующие:

переизбыток клейковины (глютена);

фруктовые кислоты;

превышен уровень содержания железа в организме;

нарушен температурный режим принятия пищи;

нарушена кислотность желудка.

Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов может вызвать проблемы с пищеварением и, как итог, болезненные ощущения в животе.

Клейковина

Часто клейковина (глютен) становится виновником нарушения пищеварительных процессов в желудке. Она содержится во всех злаковых.

Ее излишки:

ухудшают работу ЖКТ;

кишечник слабеет, в нем образуются воспалительные процессы, в результате чего многие продукты не перевариваются;

в желудке начинаются процессы брожения, вызывающие неприятные и болезненные симптомы.

Важно! Уменьшить количество клейковины можно, отказавшись от употребления белого хлеба, выпечки, каш и макарон.

Переизбыток железа

Боли в животе часто возникают по причине переизбытка в организме железа. Существуют сорта яблок с повышенным содержанием этого элемента.

Его переизбыток:

ухудшает перистальтику кишечника;

вызывает запоры и метеоризм, что сопровождается болями;

железо откладывается в печени, селезенке, костном мозге, поджелудочной железе и кишечнике, что вредно для здоровья;

отрегулировать норму помогает контроль употребляемых продуктов: железо содержится в гречке, в печени, и тех же яблоках. Съедайте по одному среднему яблоку в день. Это сохранит нужный баланс железа в крови.

Важно! Если на коже появились пигментные пятна, будьте внимательны: это первый признак «лишнего» железа в организме.

Отказ от горячей еды

Существуют любители холодных блюд. Такая еда вредна, особенно чувствительна к ней селезенка. Если к холодной еде добавляется сырая пища (яблоки), то желудок сразу начинает «протестовать» урчанием и вздутием. Человек чувствует боль в области желудка. Могут добавиться проблемы с почками и селезенкой.

Важно! Горячая пища должна присутствовать в ежедневном рационе. Она нормализует работу желудка.

Кислотность

Многим нравятся кислые сорта яблок. Следует знать, что:

в них содержится большое количество природных кислот;

они блокируют выработку птиалина, фермента, контролирующего слюноотделение;

кислоты ухудшают обработку пищи;

пищеварение замедляется, увеличивается нагрузка на ЖКТ, что вызывает боли.

Важно! Не рекомендуется употреблять каши с фруктами, заправлять гарниры кислыми соусами. Для их переработки организму требуются разные ферменты, что заставляет организм перенапрягаться. Если желудок болит часто, то в обязательном порядке нужна консультация врача.

Нельзя утверждать, что яблоки запрещены. Нет, ведь они разжижают кровь, очищают сосуды и служат профилактическим средством сердечных заболеваний. Но для этого следует соблюдать специальную диету, в основе которой лежит употребление мяса и изделий из него, советует polza-vred.su.