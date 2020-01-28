Самое танцевальное радио DFM ищет нового диджея!

Радиостанция DFM вещает в Таллинне и Харьюмаа на частоте 90,2 FM, а в сети – буквально повсюду. DFM ищет новых диджеев в свою команду! Участвуй в конкурсе, если ты готов нести позитив и тоже любишь танцевальную музыку.
На DFM звучат самые актуальные сегодня танцевальные хиты и те треки, что раньше заставляли тебя танцевать! В любое время на DFM тебя ждет самая веселая компания, способная задать ритм и поднять настроение. И конечно наши специальные программы! Хочешь стать частью команды?
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