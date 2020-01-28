Самое танцевальное радио DFM ищет нового диджея!

На DFM звучат самые актуальные сегодня танцевальные хиты и те треки, что раньше заставляли тебя танцевать! В любое время на DFM тебя ждет самая веселая компания, способная задать ритм и поднять настроение. И конечно наши специальные программы! Хочешь стать частью команды?