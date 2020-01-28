Убийца-расчленитель с улицы Маакри сегодня может выйти на свободу

В понедельник, 27 января, в окружном суде города Хельсинки началось заседание по делу расчленителя с улицы Маакри Маркуса Пяси Пенкля, которого также обвинили в нескольких видах мошенничества, пишет Ilta Sanomat.

По данным прокуратуры, в ходе совершения множественных финансовых афер, Пенкля незаконно заполучил более 700 000 евро, передает Iltalehti.

Мужчина своей вины в суде не признал. Он был взят под стражу уже в зале суда, но это было связано не с новыми подозрениями в совершении преступлений, которые в настоящее время расследуются, а с его предыдущим обвинением.

Прокурор обратился в Хельсинкский апелляционный суд с требованием, чтобы Пёнкля, которого во вторник, 28 января собираются освободить по УДО, остался за решеткой.

«Судя по всему, Апелляционный суд вынесет решение сегодня (в понедельник - прим. ред.) или во вторник», - заявила вчера районный прокурор Йоханна Хаканен.

Если апелляция будет отклонена, Пенкля будет освобожден, но прокурор пообещал, что потребует его задержания. Сам Пенкля во время заседания в понедельник заявил, что новые обвинения расследовать не нужно. К тому же, как отметил заключенный, во время предыдущих расследований он и так подвергся несоразмерным уголовным наказаниям.

По словам Пенкя, среди прочего, руководство тюрьмы Рийхимяки отказало ему в продолжении обучения осенью 2019 года из-за новых подозрений. Пенкля должен был начать дистанционное обучение в Университете прикладных наук Метрополии в области машиностроения.

Кроме того, Пенкля считает, что был незаконно задержан полицией Вантаа на пять дней в августе 2017 года.

Убийство на улице Маакри

Финские официальные власти весной 2015 года задержали Маркуса Паси Пенкля по подозрению в мошенничестве. Ранее, в 2007 году, эстонский суд признал Пенкля виновным в убийстве партнера и расчленении трупа, а затем направил для отбывания наказания в Финляндию. Ранней весной 2015 года Пенкля был условно-досрочно освобожден. Согласно подозрению, он сразу же приступил к мошенничеству. Пользуясь чужими личными данными, он взял кредиты на десятки тысяч евро.

Согласно обвинению, 12 декабря 2005 года Пенкля застрелил в съемной квартире на улице Маакри в Таллинне своего 21-летнего друга, финского гражданина Кейо, расчленил труп и упаковал его в полиэтиленовые пакеты. Пакеты Пенкля оставил в прихожей съемной квартиры.

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

По данным Центральной уголовной полиции, Пенкля совершил убийство в ходе конфликта, вспыхнувшего при дележе полученных при помощи мошенничества денег. Владелец квартиры обнаружил расчлененный и упакованный труп вечером 14 декабря 2005 года.

Центральная уголовная полиция в сотрудничестве с Пыхьяской префектурой задержала Пенкля в Таллинне вечером 12 декабря 2005 года в рамках другого уголовного дела, поскольку финская полиция объявила его в международный розыск по подозрению в крупных мошенничествах. Через несколько дней обнаружилось и жестокое убийство.

В апреле 2008 года Хельсинкский суд первой инстанции приговорил Пенкля за полученную от тысяч фирм при помощи фальшивых счетов сумму в размере около миллиона евро к четырем годам заключения и возврату полученных мошенническим путем средств.