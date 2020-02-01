1 февраля – 20 февраля: звезды предсказывают жизненные повороты для пяти знаков Зодиака

C 1 по 20 февраля представителям нескольких знаков Зодиака удастся заложить прочный и надежный фундамент новой жизни. Хоть иногда будет казаться, что некоторые моменты очень негативно влияют на вас, но, как говорят звезды, без этого невозможно добиться успеха.

Представителем этих знаков удастся преуспеть в обществе, любви и в работе, а всевозможные повороты судьбы смогут направить вас к большому счастью.

Рыбам звезды пророчат судьбоносную встречу с нужными выгодными людьми, в эти дни вы окажетесь в центре внимания окружающих. С легкостью Рыбы будут знакомиться и налаживать продуктивные связи с людьми, которые смогут внести много хорошего в вашу жизнь. Еще в эти дни Рыбы смогут обрести настоящую родственную душу, понимающую, заботливую. Этот человек принесет много новых событий, которые помогут вам избавиться от всего плохого. Жизнь станет очень насыщенной и радостной, вокруг вас восстановится положительная энергетика, которая заблокирует вход негативу.

Козерогом уготовано испытать много встрясок на рабочем месте, и они выбьют их из обычного ритма, так что придется больше времени уделять работе. Но как бы ни было трудно, астрологи утверждают, что вам удастся с достоинством выдержать это суматошное время. Повышение по службе – это не единственный бонус, который вас ожидает.

Для одиноких Овнов звезды приготовили встречу с человеком, который перевернет всю жизнь и внесет новый поток чувств и эмоций. Этот человек поможет вам заложить прочную основу для благополучного совместного будущего. Появится уйма шансов, чтобы радикально изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Овнам, находящимся в отношениях, Вселенная предоставит сюрпризы, которые выведут их на новую ступень жизни, без недомолвок и передряг.

Стрельцам этот период принесет много денег. Некоторым представителям этого созвездия удастся дать движение своему делу, которое и принесет материальное благополучие.