Вручение музыкальных премий в Эстонии: мужчина пришел на церемонию награждения в трусах

В пятницу в Таллинне отгремела очередная музыкальная премия - EMA-2020. Каждый год примерно в одно время лучшие артисты и музыканты Эстонии получают свои награды и показывают улучшения в сфере эстонского шоу-бизнеса. Nublu в этот раз стал бесспорной звездой вечера, получив в общей сложности 4 награды. Портал Limon.ee активно следил за церемонией вручения премий и рассказал о самых необычных и ярких моментах вечера в БЛОГЕ!