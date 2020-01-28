Вручение музыкальных премий в Эстонии: мужчина пришел на церемонию награждения в трусах

Музыкальные премии созданы для того, что все звезды могли себя показать и эпатировать публику, а вездесущие папарацци обязательно это сфотографируют или снимут видео, внимание к персоне гарантировано минимум ближайшие несколько дней.
В пятницу в Таллинне отгремела очередная музыкальная премия - EMA-2020. Каждый год примерно в одно время лучшие артисты и музыканты Эстонии получают свои награды и показывают улучшения в сфере эстонского шоу-бизнеса. Nublu в этот раз стал бесспорной звездой вечера, получив в общей сложности 4 награды. Портал Limon.ee активно следил за церемонией вручения премий и рассказал о самых необычных и ярких моментах вечера в БЛОГЕ!
Шоу в этом году действительно было незабываемым и во время выступления nublu и 5miinust с песней про отсутствие трусов на ком-то, зрители в зале увидели салют... из трусов! Один из гостей мужские белы трусы надел поверх брюк и таким образом развлек журналистов.
Смотрите видео, в котором найдете много интересного!