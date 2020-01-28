💕 ⟩ Самая сексуальная бабушка прикрылась прозрачным пеньюаром. Ей, на минутку, 49 лет!

Потрясающе красивая австралийка Джина Стюарт была названа «самой сексуальной бабушкой в мире» в 2018 году, когда она участвовала в конкурсе, организованном мужским журналом Maxim, опередив своих молодых конкуренток.

У ставшей известной благодаря конкурсу Стюарт, в социальной сети Instagram теперь уже 195 000 подписчиков. Несомненно, ее популярности способствует и то, что женщина активно делиться обнаженными снимками.

Недавно Джина поделилась в Instagram своей фотографией в прозрачном белом пеньюаре. «Удивительно видеть красоту мира. Это так красиво и так жестоко. Это напоминание о том, что каждая секунда вашей жизни ценна», — пофилософствовала 49-летняя секс-бомба.