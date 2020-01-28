Грязная черная кошка: эстонская модель ошеломила Сеть откровенной фотосессией

В Instagram известной эстонской модели, бывшей лицом компании Nike, появилась серия свежих снимков в бикини... И вы просто обязаны это увидеть!
На фото Катри позирует на фоне неоновых вывесок, на одной из которых написано «One dirty black cat» (Одна грязная черная кошка».
Подписчики, разумеется, не смогли пройти мимо этой публикации. Меньше чем за сутки пост собрал более 3000 отметок «Лайк».
Всего день назад Катри опубликовала фото, сделанное на площади Вабадузе в Таллинне, на котором предстала в довольно непривычном для ее подписчиков образе... то есть в верхней одежды. И все это - после длительного периода проживания на Бали и многочисленных отпусков, во время которых самой привычной одеждой для Катри били бикини...