Грязная черная кошка: эстонская модель ошеломила Сеть откровенной фотосессией

Всего день назад Катри опубликовала фото, сделанное на площади Вабадузе в Таллинне, на котором предстала в довольно непривычном для ее подписчиков образе... то есть в верхней одежды. И все это - после длительного периода проживания на Бали и многочисленных отпусков, во время которых самой привычной одеждой для Катри били бикини...