Финский ученый рассказал, к чему приведет зима без снега

Директор финского Института аллергии и окружающей среды Киммо Сааринен заявил, что теплая зима может привести к сокращению комаров и популяций других насекомых, а также плохому урожаю. Об этом со ссылкой на издание YLE сообщает РИА Новости.

Когда весной тает снег, комары используют образующиеся пруды для размножения. Если у насекомых пропадет такая среда, то это приведет к проблемам в пищевой цепочке. Птицы, особенно прилетающие летом на север, не смогут находить себе питание.

Бесснежная зима может привести к плохому урожаю уже летом 2020 года, ведь снег — это источник воды для почвы, который также предохраняет озимые посевы от переохлаждения и ветров.