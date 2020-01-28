Актриса Бочкарева надела костюм на голое тело, и ни один мужчина в этот день не сможет больше работать

Не успел вокруг 39-летней артистки утихнуть скандал с найденными у нее наркотиками, как Бочкарева снова привлекла к себе внимание фанатов. Но на этот раз — эффектным снимком, которым звезда поделилась в Instagram.
На нем Наталья предстала в образе страстной "бизнес-леди". Артистка позировала в брючном костюме, надев пиджак на голое тело и показав грудь. Кадр вызвал бурный отклик у фанатов, которых актриса нечасто балует столь откровенными съемками, пишет Лайф.
Юзеры назвали свою любимицу обольстительной и загадочной, отметив все показанные достоинства фигуры. Однако звезда ранее преподнесла поклонникам ещё один сюрприз. "Короче, современный мир социальных сетей меня, похоже, таки серьезно затянул. Отныне я есть ещё и в "Тиктоке", — заявила Бочкарева.
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