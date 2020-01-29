Эпатажный сын Елены Яковлевой рассказал о своей болезни

26-летний Денис Шальных, чье лицо и тело обильно украшено татуировками и шрамами, недавно решил избавиться от наколок. Он выжигает их лазером в больнице. Однако последнее сообщение парня заставило публику поволноваться.

«Крайне редко болею и сваливаюсь с простудами. Но когда это происходит, то срубает жестко. Все тело ломает, лимфоузлы воспаляются, а голова становится неподъемной. Мозги туго справляются с таким состоянием... Крыша едет, но от слабости над процессом никакого контроля», - написал сын Елены Яковлевой в своем блоге.

Денис Шальных пожаловался не только на резкое ухудшение самочувствия, но и сообщил, что сейчас находится совершенно один. «Ненавижу болеть», - поделился он.

Стоит отметить, что наследник актрисы довольно давно живет отдельно от своей знаменитой мамы. Он работает в барбершопе, а также занимается бодибилдингом. В какой-то момент хобби стало приносить неплохой доход - парень зарабатывал персональными тренировками. Однако вскоре молодой человек охладел к этому занятию. Теперь Шальных занимается исключительно своим телом.