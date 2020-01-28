Отец Меган Маркл скомпрометировал дочь полуголыми фото

Томас Маркл ушел из семьи, когда Меган было шесть лет, но поддерживал общение с дочерью. Говорят, со временем их отношения разладились, а когда наследница удачно вышла замуж, и вовсе сошли на нет. Теперь отец герцогини частый гость телешоу, на которых с удовольствием делится подробностями ее личной жизни.

Вчера Томас в очередной раз рассказал журналистам о Меган, сопроводив откровения архивными снимками. Так, на одном из фото 16-летняя Маркл принимает участие в постановке «Порочное сердце»: сначала появляется в черном платье, а затем раздевается до нижнего белья. «Здесь она изображает девушку, которая пришла в спа-салон. Она всегда играла что-то эффектное», — говорил он в шоу «Доброе утро, Британия».

Он также высказался относительно отказа Меган от королевских полномочий. Многие считают, что герцогиня подверглась травле, поэтому отстранилась от родных мужа. Однако, по мнению Томаса, супруги сами могли спровоцировать конфликт. «Думаю, они обидели Елизавету II или ранили других членов королевской семьи. К тому же переехать в другую страну, но продолжать служить Англии — не лучшая идея. Это никогда не сработает. Мне немного неловко и очень жаль королеву», — негодовал мужчина.

Томас упомянул, что до сих пор не смог установить связь со знаменитой дочерью, и мечтает увидеть внука. Теперь он намерен каждый месяц давать громкое интервью, чтобы обратить на себя внимание Меган. «Мы не общаемся. Очевидно, что она избегает меня или ее попросили об этом», — заявил родитель.

К слову, в связи с судьбоносным решением Меган и Гарри британские поклонники придумали новое слово To Meghan Markle — «меганмарклить». Глагол означает оставить в прошлом людей, которые не ценят тебя по достоинству. Неологизм предложил некий Райан Картер на своей странице в социальной сети, и тот быстро получил популярность.

Впрочем, ранее это слово уже появлялось в речи, правда, в нелицеприятном для Маркл ключе. Так предлагалось обозначать игнорирование, тех кого человек уже использовал в своих целях. Например, бросил друзей, когда стал успешным.