Ирина Шейк впервые заговорила о расставании с Брэдли Купером

Топ-модель Ирина Шейк рассказала о том, что стало причиной разрыва с голливудским актером Брэдли Купером, пишет Topnews.
Известно, что они встречались четыре года и родили дочь Лею. Но летом прошлого года расстались без объяснения причин. Источники утверждали, что всему виной послужила интрижка Брэдли с Леди Гагой.
34-летняя Ирина пояснила, что не запрещает Куперу видеться с дочкой, но сама она отношения не поддерживает. В недавнем интервью она заявила, что их союз с самого начала был обречен на провал. Они были счастливы, да, но но всему приходит конец.
Шейк считает, что виной разрыва стал ее сложный и сильный характер, который отпугивает мужчин.
«Я сильная и определенно знаю, чего хочу, некоторые мужчины боятся этого. Если кто-то уходит из моей жизни, то уходит окончательно, я действительно рву все связи. Думаю, некоторые боятся этой холодности», — рассказала модель в интервью журналу Vogue.