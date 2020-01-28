Ирина Шейк впервые заговорила о расставании с Брэдли Купером

Известно, что они встречались четыре года и родили дочь Лею. Но летом прошлого года расстались без объяснения причин. Источники утверждали, что всему виной послужила интрижка Брэдли с Леди Гагой.

34-летняя Ирина пояснила, что не запрещает Куперу видеться с дочкой, но сама она отношения не поддерживает. В недавнем интервью она заявила, что их союз с самого начала был обречен на провал. Они были счастливы, да, но но всему приходит конец.

«Я думаю, во всех хороших отношениях вы демонстрируете свои лучшие и худшие качества — это просто природа человека. Два великих человека не могут составить хорошую пару. Нам очень повезло пережить то, что было между нами. Жизнь без «Б» — это новая почва», — заявила Ирина.

Шейк считает, что виной разрыва стал ее сложный и сильный характер, который отпугивает мужчин.