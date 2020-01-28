Открылось страшное пророчество Ванги о «пяти двойках»: каких дней надо опасаться в 2020 году

По его словам, ранее он хранил материалы и не показывал до тех пор, пока не пришло время их рассекретить. Записи раскрывают тайну пророчества о «пяти двойках». Эксперты смогли расшифровать пророчество Ванги.

Дело в том, что она при жизни обращала внимание на те дни, когда сойдутся сразу пять двоек. Их два: 22.2.2020 и 22.12.2020. Они станут самыми опасными. По словам Косторного, людям надо опасаться бактериологической угрозы, так как Ванга предсказывала, что «вернется старая болезнь», которая станет причиной гибели огромного количества людей

Сложно сказать, какое именно заболевание она имела в виду. Возможно - новый китайский коронавирус, который уже начал шествие по миру.

А Огнян Стоянов, еще один родственник Ванги, рассказал, как во время транса она рассказывала об опасности, которая приближается к Земле. Стоянов утверждает, что слова касаются солнечного затмения. Одно из них будет 21 июня, второе - 14 декабря. Он заявляет, что Ванга постоянно твердила о тени, которая упадет на нашу землю. Эксперты считают, что именно 22 декабря будет парад планет, где участие принимают Юпитер и Сатурн. Планеты окажутся слишком близко друг к другу и будут казаться двойными. В это время усилится и метеорный поток Урсиды.

В итоге человечество ждут большие землетрясения, опасные извержения вулканов, цунами. Будет огромное количество человеческих жертв.