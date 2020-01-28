Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют уже в начале февраля 2020 года

По словам специалиста, у Близнецов начинается период, который принесет позитивные события практически во всех сферах жизни. Вас ожидает смена обстановки, повышение на работе, которое приведет за собой внушительный рост доходов. Постарайтесь не потерять голову от неожиданной удачи и проявляйте искреннее внимание в отношении близких.

Активные и энергичные Львы также ощутят на себе благосклонность периода. Вас ждет существенный рост доходов, причем происходящее может быть связано с вашими прошлыми заслугами. Постарайтесь в это время не нажить себе врагов и не ссориться с близкими.

Рост удачи ожидается у Дев, и пиком позитивной энергетики наступающего периода станут выходные. В это время на вас могут свалиться неожиданные доходы, поэтому можете смело покупать лотерейный билет. Начало месяца в целом может оказаться непростым, но затем последует отдых и прекрасное настроение.