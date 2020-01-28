Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют уже в начале февраля 2020 года

По словам специалиста, у Близнецов начинается период, который принесет позитивные события практически во всех сферах жизни. Вас ожидает смена обстановки, повышение на работе, которое приведет за собой внушительный рост доходов. Постарайтесь не потерять голову от неожиданной удачи и проявляйте искреннее внимание в отношении близких.
Активные и энергичные Львы также ощутят на себе благосклонность периода. Вас ждет существенный рост доходов, причем происходящее может быть связано с вашими прошлыми заслугами. Постарайтесь в это время не нажить себе врагов и не ссориться с близкими.
Скорпионы переживут благоприятное и яркое время в феврале 2020 года. Вас ожидают позитивные события. Вы станете намного продуктивнее и эффективнее, что скажется на вашем доходе. Дома уделите внимание уборке, ремонту и другим обязанностям, уже давно требовавшим вашего внимания. По возможности постарайтесь совершать прогулки перед сном и вообще чаще бывать на свежем воздухе.