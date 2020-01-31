Василиса Володина объявила, для кого февраль станет самым тяжелым месяцем в 2020 году

И все это связано с чередой затмений, последнее из которых (солнечное) состоится 16 февраля. Коридор затмений откроется 31 января, солнечное затмение будет завершающим.

В это время звезды не рекомендуют вести сложные проекты и не принимать решения, которые могут оказать огромное влияние на течение вашей жизни. Отложите все серьезные моменты на вторую половину месяца. В первой половине лучшим будет режим энергосбережения.

Как правильно вести себя в этом месяце, чего следует ожидать и опасаться, для каких знаков Зодиака февраль окажется очень тяжелым, вы узнаете в этом прогнозе.

В начале февраля Овны столкнутся с болезнями, пониженным иммунитетом и сложностями в жизни. И все это только за первую декаду второго месяца в году.

Овнов разочарует тот факт, что когда они попытаются найти в себе силы для того, чтобы побороть, лень, депрессию и болезненность – у них это не выйдет. Но звезды говорят, что это временно. Во второй половине февраля здоровье наладитсяо, но Овнов ждут другие сложности. Они начнут ставить деньги на первое место, и семья не сможет с этим смириться. Важно правильно расставить приоритеты, подумать о будущем и не быть эгоистом.

Звезды рекомендуют Овнам сначала думать, и только потом принимать решения, иначе трудности продлятся намного дольше, чем должны быть.

Если Овны не перестанут принимать необдуманные решения, то рискуют провести все праздники этой зимы в гордом одиночестве.

Вторая половинка неожиданно сообщит шокирующее известие, которое обескуражит спокойного и уравновешенного Льва. И Лев окажется основным виновным лицом в этом событии.

Поэтому звезды рекомендуют привести свои нервы в порядок, обдумать все то, что произошло, сесть и поговорить со своей второй половинкой, не срываясь на крики и обвинения. Это будет сложно и Львам потребуется спокойствие, но они смогут выдержать. Все отношения, которые начинались со страсти и переросли в быт, необходимо вывести на кардинально новый уровень. Пора начинать делать что-то вместе, заняться общим делом, ремонтом, совместными планами, поделиться своим видением мира. Только в этой ситуации можно избежать конфликтов и окончательного разрыва.

Третьим знаком Зодиака, которому не слишком повезет в феврале, будет Стрелец.

Самое начало месяца даст о себе знать провалом финансовой ситуации, а в условиях отсутствия накопленных средств Стрельцов и вовсе поглотит глубочайшая депрессия. Звезды пророчат ошибку, совершенную близким Стрельцу человеком.

Но особое внимание Стрельцы этому не уделят, поскольку будут заняты восстановлением финансовой устойчивости. Глубочайшее разочарование посетит их и в отношениях с близкими людьми.