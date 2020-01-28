Мать оставленных в Шереметьево детей: «Муж привязал меня зимой к дереву, избивал, втыкал нож в руки и ноги»

Сам мужчина как ни в чем не бывало продолжил путь дальше — отправился в поисках лучшей жизни в Ростов. Вот только что он чувствовал в этот момент — история умалчивает. В рюкзаке одного из его отпрысков была найдена записка — в ней нерадивый папаша жаловался на отсутствие денег и, соответственно, возможность достойно обеспечивать сыновей.

Действительно, эту семью вряд ли можно назвать благополучной: 41-летний глава постоянно находился в поисках заработка, но, похоже, все его попытки хоть куда-то устроиться оказывались тщетными. Отчаявшись, он хотел сдать отпрысков в приют, а потом, наладив материальное положение, забрать обратно.

Что касается матери мальчиков, то она давно не жила с ними. 25-летнюю женщину отыскали. Она оказалась не в курсе планов бывшего мужа, который, как выяснилось, издевался над ней.

«Такая ситуация была: приехал с корпоратива, я была в халате дома, он меня вывел в халате в этих резиновых тапочках на улицу зимой. Привязал к дереву, начал избивать. После чего объяснил это: помутнел рассудок. По поводу ножевых ранений. Он меня привязал к компьютерному стулу и втыкал нож и в ноги, и в руки, кровища по всей кухне была. Он сам их обрабатывал, чтобы никто об этом не узнал. Дети были в соседней комнате, на кухню забегали и видели это», — поделилась она страшными воспоминаниями.

Сейчас дети находятся в одной из Московских больниц, где им оказывают психологическую помощь. Непростую ситуацию под личный контроль взяла уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко. Она отметила, что детей скоро отправят домой — в Комсомольск-на-Амуре, не исключив при этом возвращения тех матери.

Мать мальчиков не жила с ними

Вчера пострадавших навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Чиновник заверил всех неравнодушных — настроение у ребят хорошее, несмотря на происходящее вокруг. «Утром посетил мальчиков, оставленных в Шереметьево. Вместе позавтракали. Запеканку съели, а клубнику раздали всем ребятам из соседних палат. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят» — поделился он в личном блоге.