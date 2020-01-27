Ученые считают, что мы ближе к концу света, чем когда-либо

Это самое близкое к Судному дню время за всю историю существования часов.

Сейчас 100 секунд до полуночи. Мы выражаем близость мира к катастрофе в секундах — не часах и даже не в минутах. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю часов Судного дня,

— говорит глава «Бюллетеня» Рейчел Бронсон.

Среди причин перевода стрелок вперёд — рост ядерной угрозы из-за конфликта США и Ирана, разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности между США и Россией и отсутствия прогресса по вопросу разоружения КНДР.

По словам учёных, причинами роста угрозы также выступают недостаточные действия в вопросе климатических изменений и рост кампаний по распространению дезинформации в киберпространстве.

Часы Судного дня существуют с 1947 года.

Первоначально они были установлены на 23:53. Самым спокойным периодом был 1991 год - тогда до полуночи, которая символизирует наступление ядерного катаклизма, часы показывали 17 минут.