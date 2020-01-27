Ученые считают, что мы ближе к концу света, чем когда-либо

Стрелки так называемых часов Судного дня в этом году перевели вперёд на 20 секунд, и теперь часы впервые показывают 100 секунд до ядерной полуночи. Об этом заявили в организации «Бюллетень учёных-атомщиков», пишет Лифтер.
Это самое близкое к Судному дню время за всю историю существования часов.
Сейчас 100 секунд до полуночи. Мы выражаем близость мира к катастрофе в секундах — не часах и даже не в минутах. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю часов Судного дня,
— говорит глава «Бюллетеня» Рейчел Бронсон.
Среди причин перевода стрелок вперёд — рост ядерной угрозы из-за конфликта США и Ирана, разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности между США и Россией и отсутствия прогресса по вопросу разоружения КНДР.
По словам учёных, причинами роста угрозы также выступают недостаточные действия в вопросе климатических изменений и рост кампаний по распространению дезинформации в киберпространстве.
Часы Судного дня существуют с 1947 года.
Первоначально они были установлены на 23:53. Самым спокойным периодом был 1991 год - тогда до полуночи, которая символизирует наступление ядерного катаклизма, часы показывали 17 минут.
Время на часах Судного дня меняется раз в год. С начала 2018 года часы стояли на отметке 23:58:00. Решение о переводе стрелок принимает совет директоров «Бюллетеня» при помощи приглашённых экспертов.