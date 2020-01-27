«Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы»: Михаил Боярский осудил рожающих на старости лет

Стоит 70-летнему Михаилу Боярского дать интервью, как его тут же разбирают на цитаты. Беседа с журналистом программы «Ты не поверишь!» не стала исключением, пишет Сплетник.
Артист, у которого двое детей (дочь Елизавета и сын Сергей), выступил против того, чтобы женщины рожали ребенка «на старости лет».
Чтобы в старости родить ребенка, это не мечта — это придурь. Мне это не нужно. Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы. Надо рассчитывать только на себя,
— заявил артист в эфире передачи.
Когда у артиста спросили, как бы он отрегировал, если его супруга Лариса Луппиан решила завести еще одного ребенка, он не сдержал эмоций.
Значит, у нее не все в порядке с мозгами,
— возмутился Боярский.