Что будет, если есть виноград каждый день

Зрение и память станут крепче, а настроение — выше. Но у полезного винограда есть и темная сторона, пишет lifehacker.ru.
Четверть дневной нормы витамина С, почти треть дневной нормы витамина К, а еще приличные дозы витаминов группы В, клетчатки, калия, меди — вот что вы получите, съев 15–20 виноградинок (примерно 150 г). Но это далеко не вся польза, которую приносят организму сочные ягоды.
В чем польза винограда
1. Помогает сохранять молодость
В винограде есть огромное количество флавоноидов и других антиоксидантов. По некоторым данным, их свыше 1 500 наименований!
Основная работа всех этих полезных веществ — борьба со свободными радикалами, которые повреждают молекулы органов и тканей, вызывая мутации и ускоренное старение. То есть, когда едите виноград, вы помогаете организму дольше оставаться молодым.
Окислительный стресс часто становится спусковым крючком для развития таких болезней, как диабет, сердечно‑сосудистые нарушения или дисфункции мозга. Антиоксиданты уменьшают число свободных радикалов и помогают восстановить поврежденные ими клетки. А значит, употребление винограда — хорошая профилактика многих опасных заболеваний.
3. Он защищает от рака
Доказано, что антиоксидант ресвератрол, который содержится в винограде, блокирует рост и распространение раковых клеток в организме. Особенно это касается онкологии:
- толстой кишки;
- простаты;
- молочной железы;
- легких;
- кожи.
Как показывают некоторые исследования, чтобы получить очевидный противораковый эффект, достаточно съедать 150–450 г винограда в день.
4. Понижает уровень «плохого» холестерина
Этот эффект установлен при употреблении ягод красных и черных сортов.
5. Виноград может снизить уровень сахара в крови
Звучит несколько парадоксально, ведь все знают, что виноград — сладкий продукт, буквально разрывающийся от глюкозы. Но количество сахара в ягодах не основной показатель. Куда более значим гликемический индекс (ГИ).
Он показывает, насколько сильно тот или иной продукт повышает уровень сахара в крови. Так вот, у винограда гликемический индекс даже ниже, чем у отварного риса, картофеля в мундире или овсяного печенья.
Более того, за счёт содержащихся в нём соединений виноград даже снижает количество глюкозы в крови. Например, всё тот же антиоксидант ресвератрол повышает чувствительность организма к инсулину, то есть помогает клеткам активнее поглощать сахар.
Поэтому виноград — хороший способ защиты от высокого уровня сахара в крови.
6. Укрепляет зрение
Существуют исследования, доказывающие, что виноград способен снизить риск таких заболеваний, как:
- глаукома;
- катаракта;
- нарушения зрения, вызванные диабетом.
Кроме того, есть данные, что употребление сладких ягод уменьшает повреждения сетчатки ультрафиолетом. Поэтому виноград категорически стоит включать в рацион в периоды, когда солнце особенно агрессивно.
7. Он может улучшить память, внимание и настроение
Научных данных на эту тему маловато, но те, что есть, кажутся перспективными.
Так, в одном исследовании 20 молодых людей сдавали тесты на внимательность и рассказывали ученым о своем настроении. Затем выпивали стакан (230 мл) красного виноградного сока и снова проходили испытание. Результат: сок этих ягод значительно улучшал память и способности к концентрации. А бонусом успокаивал и повышал настроение.
Любопытными выглядят и эксперименты на крысах. Животных, правда, кормили не ягодами, а «виноградным» антиоксидантом ресвератролом. Спустя четыре недели после начала исследования обнаружилось, что в мозге крыс значительно улучшилось кровообращение, а сами хвостатые стали более внимательными и обучаемыми.
Предполагается, что содержащийся в винограде ресвератрол может защищать от возрастных изменений мозга: деменции и, в частности, болезни Альцгеймера. Но чтобы утверждать это, пока не хватает исследований на людях.
8. Виноград продлевает жизнь
Главный тут снова ресвератрол. Помимо прочего, этот антиоксидант стимулирует производство в организме белков сиртуинов, которые учёные связывают с долголетием.
Когда и кому виноград вреден
В целом виноград не только полезен, но и безопасен. Практически для всех — за редким исключением.
Медики всё же рекомендуют не употреблять ягоды или ограничить их количество:
- Детям младше 5 лет. Это связано с тем, что ребенок может проглотить ягоду и задохнуться.
- Беременным женщинам и кормящим мамам. Данных, что виноград может навредить ребенку, нет. Но ученые в данном случае предпочитают перестраховаться.
- Людям, которые готовятся к хирургическим операциям. Виноград может замедлить свертываемость крови, а значит, повышает риск кровотечений. Лучше отказаться от этих ягод за пару недель до операции.