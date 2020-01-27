Что будет, если есть виноград каждый день

В винограде есть огромное количество флавоноидов и других антиоксидантов. По некоторым данным, их свыше 1 500 наименований!

Основная работа всех этих полезных веществ — борьба со свободными радикалами, которые повреждают молекулы органов и тканей, вызывая мутации и ускоренное старение. То есть, когда едите виноград, вы помогаете организму дольше оставаться молодым.

Чтобы получить максимум антиоксидантов, ешьте виноград с кожурой и косточками. И отдавайте предпочтение сортам черного и красного цветов. 2. Виноград снижает риск хронических заболеваний

Окислительный стресс часто становится спусковым крючком для развития таких болезней, как диабет, сердечно‑сосудистые нарушения или дисфункции мозга. Антиоксиданты уменьшают число свободных радикалов и помогают восстановить поврежденные ими клетки. А значит, употребление винограда — хорошая профилактика многих опасных заболеваний.

3. Он защищает от рака

Доказано, что антиоксидант ресвератрол, который содержится в винограде, блокирует рост и распространение раковых клеток в организме. Особенно это касается онкологии:

толстой кишки;

простаты;

молочной железы;

легких;

кожи.

Как показывают некоторые исследования, чтобы получить очевидный противораковый эффект, достаточно съедать 150–450 г винограда в день.

4. Понижает уровень «плохого» холестерина

Этот эффект установлен при употреблении ягод красных и черных сортов.

5. Виноград может снизить уровень сахара в крови

Звучит несколько парадоксально, ведь все знают, что виноград — сладкий продукт, буквально разрывающийся от глюкозы. Но количество сахара в ягодах не основной показатель. Куда более значим гликемический индекс (ГИ).

Он показывает, насколько сильно тот или иной продукт повышает уровень сахара в крови. Так вот, у винограда гликемический индекс даже ниже, чем у отварного риса, картофеля в мундире или овсяного печенья.

Более того, за счёт содержащихся в нём соединений виноград даже снижает количество глюкозы в крови. Например, всё тот же антиоксидант ресвератрол повышает чувствительность организма к инсулину, то есть помогает клеткам активнее поглощать сахар.

Поэтому виноград — хороший способ защиты от высокого уровня сахара в крови.

6. Укрепляет зрение

Существуют исследования, доказывающие, что виноград способен снизить риск таких заболеваний, как:

глаукома;

катаракта;

нарушения зрения, вызванные диабетом.

Кроме того, есть данные, что употребление сладких ягод уменьшает повреждения сетчатки ультрафиолетом. Поэтому виноград категорически стоит включать в рацион в периоды, когда солнце особенно агрессивно.

7. Он может улучшить память, внимание и настроение

Научных данных на эту тему маловато, но те, что есть, кажутся перспективными.

Так, в одном исследовании 20 молодых людей сдавали тесты на внимательность и рассказывали ученым о своем настроении. Затем выпивали стакан (230 мл) красного виноградного сока и снова проходили испытание. Результат: сок этих ягод значительно улучшал память и способности к концентрации. А бонусом успокаивал и повышал настроение.

Любопытными выглядят и эксперименты на крысах. Животных, правда, кормили не ягодами, а «виноградным» антиоксидантом ресвератролом. Спустя четыре недели после начала исследования обнаружилось, что в мозге крыс значительно улучшилось кровообращение, а сами хвостатые стали более внимательными и обучаемыми.

Предполагается, что содержащийся в винограде ресвератрол может защищать от возрастных изменений мозга: деменции и, в частности, болезни Альцгеймера. Но чтобы утверждать это, пока не хватает исследований на людях.

8. Виноград продлевает жизнь

Главный тут снова ресвератрол. Помимо прочего, этот антиоксидант стимулирует производство в организме белков сиртуинов, которые учёные связывают с долголетием.

Когда и кому виноград вреден

В целом виноград не только полезен, но и безопасен. Практически для всех — за редким исключением.

Медики всё же рекомендуют не употреблять ягоды или ограничить их количество: