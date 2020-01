Эстонская певица показала, как радуется снегу и морозу

Lumiiii! Midagi niivõrd ilusat, puhast ja armsat! Justkui see sama tunne, mida me kõik soovime "selle kellegi" vastu tunda 💙 Minu uus lugu "SINUGA" sai endale mõnusalt koduse pildi ja on nüüdsest ka Yuuutuuubis! 🎥😊📽 Thank youuu mu kallis kaameramees @indreksarrap 😘 mu armas sõber @beat.eater mulle niii südamesse pugenud laulu eest & @martinheinla nõu ja abi eest! Lingi leiate ikka mu Biost ja loodan südamest, et lumekuninganna toob selle imelise valge asjanduse lõpuks meile ka!! ❄🙏

